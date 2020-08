Temptation Island: svelate le coppie, il conduttore e la data di inizio

L’amatissimo programma di Canale 5 riparte sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi, scopriamo tutti i dettagli sulla nuova edizione

Approfondiamo insieme tutte le anticipazioni relative a questa nuova edizione di Temptation Island!

Temptation Island torna su Canale 5

A un mese dalla fine dell’ultima edizione condotta da Filippo Bisciglia, ritorna su Canale 5 Temptation Island.

All’inizio si parlava di versione Vip, o mista come quella scorsa, ma per volere di Alessia Marcuzzi sarà un’edizione Nip.

Le coppie che prenderanno parte allo show saranno quindi sconosciute e di conseguenza più genuine, poiché poco avvezze alle telecamere.

In questi giorni, Mediaset ha presentato con una serie di promo le prime due coppie della nuova edizione. Si tratta di Carlotta e Nello e di Nadia e Antonio, scopriamo di più su di loro.

Le coppie partecipanti, tutti i dettagli

Chi sono Carlotta e Nello

Carlotta e Nello sono fidanzati da sei anni. Mentre Carlotta dopo una relazione così lunga e importante sogna il matrimonio, al suo fidanzato basta la convivenza.

Per la donna è un aut aut, “O ci sposiamo o ci lasciamo”, mentre Nello non reputa le nozze un passo importante e decisivo per la coppia.

Chi sono Nadia e Antonio

Nadia e Antonio stanno insieme da un anno e nove mesi e il loro rapporto è segnato dalla differenza d’età. Lui ha 32 anni, mentre lei 22.

Antonio la reputa una ragazzina viziata, mentre Nadia sostiene che Antonio si aspettasse una donna che lava, stira, pulisce e cucina, cosa che lei non è.

Quando inizia Temptation Island con Alessia Marcuzzi

Le riprese di Temptation Island con Alessia Marcuzzi sono iniziate lunedì 24 agosto in Sardegna, nella regione che al momento è al centro di un focolaio.

Dopo una vacanza in Sardegna, due ex tentatrici, Ilaria Gallozzi e Beatrice Damasi, infatti, sono risultate positive al Covid-19. Tutti i partecipanti della prossima edizione, quindi, saranno sottoposti a tampone.

La data della messa in onda del programma è ancora tutta da decidere: in ballottaggio ci sono due date, quella di mercoledì 9 settembre e quella di mercoledì 16 settembre, staremo a vedere!