Temptation Island, anticipazioni: Amedeo bacia una single, Gennaro al falò

Nel prossimo appuntamento della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi vi sarà un nuovo falò di confronto finale

Speranza sconvolta dal gesto di Amedeo, Nello non perdona Carlotta e Gennaro chiede il falò di confronto, tutto questo e molto altro a Temptation island!

Speranza in lacrime: Amedeo bacia una tentatrice

Nel prossimo appuntamento di Temptation Island, in onda nella prima serata di mercoledì, 23 settembre, il pubblico avrà modo di assistere a un durissimo colpo sferrato nei confronti di una fidanzata.

Si tratta di Speranza, che sarà costretta e vedere delle immagini del suo fidanzato si diverte e addirittura bacia una delle single tentatrici del villaggio!

La reazione della ragazza sarà naturalmente negativa: Speranza non riuscirà a trattenere le lacrime.

Amedeo, nel villaggio fidanzati, si lascerà andare un po’ troppo e arriverà al punto di dare un bacio a una single.

Speranza non si aspettava un trattamento del genere e avrà difficoltà a comprendere le motivazioni del fidanzato e a perdonarlo.

La donna verrà consolata puntualmente dalle amiche presenti nel villaggio, che cercheranno in tutti i modi di tirarle su il morale.

Un nuovo falò di confronto

Gli occhi del pubblico saranno tentati anche su Carlotta e Nello: pare che il ragazzo rimarrà sconvolto a causa di una serie di dichiarazioni fatte dalla sua fidanzata.

Nello sarà a dir poco senza parole e si sfogherà con i suoi compagni di avventura: riferirà di non riuscire più a conferire a Carlotta lo status di “fidanzata” per via della profonda delusione.

Nella prossima puntata della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, avverrà un vero e proprio colpo di scena.

In base alle anticipazioni, avrà luogo un nuovo falò di confronto finale. Dopo il turno di Amedeo e Sofia, ora è il momento di Anna e Gennaro.

Gennaro, infatti, non ha preso bene le parole pronunciate dalla ragazza e ha deciso di vedere immediatamente Anna per confrontarsi con lei e mettere la parola fine al loro viaggio nei sentimenti.

Quale sarà l’esito finale di questo confronto? Andranno via insieme oppure da single? Lo scopriremo mercoledì sera alle 21,30!