Temptation Island, anticipazioni 1° puntata: coppie, tentatori, primi eliminati

Mercoledì 30 giugno 2021 debutterà la nuova attesa edizione del reality dei sentimenti con Filippo Bisciglia: ecco cosa c’è da sapere!

Temptation Island è uno dei programmi dell’estate più attesi, e come ogni anno l’avventura delle coppie e dei single prende il via su Canale 5 sotto l’attenta guida di Filippo Bisciglia.

Scopriamo le anticipazioni della prima puntata, emozioni a mille fin da subito: ecco cosa è accaduto!

Temptation Island prima puntata: chi sono le coppie ed i single di questa edizione

Le danze dei sentimenti si apriranno finalmente mercoledì 30 giugno 2021 con la primissima puntata di Temptation Island dal Resort in Sardegna.

Le coppie di fidanzati che si mettono alla prova saranno anche quest’anno sei, affiancati da 25 single “tentatori e tentatrici”.

Le puntata andranno in onda per sei settimane fino, indicativamente, ai primi di agosto.

Ecco le sei coppie:

Manuela e Stefano

Valentina e Tommaso

Claudia e Ste

Jessica e Alessandro

Natascia e Alessio

Floriana e Federico

Le coppie si sono raccontate in video di presentazione prima di partire per quest’avventura: tutti hanno dei motivi molto validi per mettere alla prova i loro rapporti, per capire se vale la pena di proseguire il cammino della loro vita assieme.

Nella prima puntata infatti le coppie si dovranno separare ed iniziare la loro permanenza nei rispettivi villaggi delle ragazze e dei ragazzi. Accanto a loro 25 single che tenteranno di far dimenticare la presenza dei partner. Ce la faranno?

Temptation Island, il primo abbandono e la polemica di Bisciglia

Il riserbo intorno a ciò che accade nel Resort è molto fitto, ed i concorrenti hanno l’obbligo, anche dopo la fine delle riprese, di non lasciar trapelare nulla sui social. Alcune indiscrezioni sono però sfuggite e parlano di un primo immediato abbandono.

La notizia non è ancora stata confermata ma si tratterebbe di una coppia che è stata già eliminata dal programma poiché il fidanzato avrebbe superato la barriera tra i villaggi, per raggiungere la sua fidanzata.

Ciò avrebbe dunque portato all’immediata eliminazione della coppia, ma sull’identità dei due squalificati vi è ancora mistero.

Nel frattempo, a poche ore dal debutto, il conduttore Filippo Bisciglia ha voluto chiarire senza mezzi termini la sua posizione verso il “concorrente” Love Island, condotto da Giulia De Lellis, in un’intervista al settimanale Uomini e Donne.

“Se parliamo di amore, parliamo di Temptation Island, se parliamo di attrazione fisica parliamo di altri programmi. Spesso si vincono soldi, qui non si vince nulla..noi siamo le storie d’amore vere, gli altri chissà.”

Il riferimento a Love Island è chiaro ma la diretta interessata, Giulia De Lellis, non ha ancora risposto alle frecciatine.

