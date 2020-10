Un falò davvero arduo quello di Speranza Capasso. La ragazza è scoppiata in un pianto disperato dopo aver visionato gli rvm del suo fidanzato Alberto Maritato, intento a baciarsi spudoratamente con la single Nunzia.

Speranza e Alberto si amano, ma lei desidera capire se può fidarsi ciecamente del suo compagno. Le attenzioni di Alberto verso la tentatrice Nunzia fanno traballare le certezze della sua storica fidanzata.

Al falò delle fidanzate Speranza è terrorizzata, soprattutto dopo che Alessia Marcuzzi le dice che per lei c’è più di un filmato. Il feeling tra l’ammaliante tentatrice e il suo partner è lampante, sotto gli occhi di tutti.

Speranza è irremovibile. Si rivolge alla conduttrice ed esordisce così:

Alberto interviene per difendersi:

“Negli ultimi anni ho subito un forte cambiamento nei suoi confronti… Dentro di me ho continuato a portare dei dubbi… Non sono mai stato felice in questo modo, per la prima volta ero davvero felice. Fingere ancora sarebbe stato sbagliato”