Temptation Island, dopo il primo falò abbandonano il programma e si sposano: ‘Lei è in dolce attesa’

Abbandonarono subito Temptation Island, per sposarsi. Oggi gli ex concorrenti del Reality si sono sposati e sono in ‘dolce attesa’. Ecco di chi si tratta

Temptation Island è uno dei reality più seguito degli ultimi anni, dove le coppie ‘comuni’ e ‘vip’ hanno l’opportunità di mettere alla prova la solidità della coppia e la propria fedeltà.

Quella che stiamo per andare a scoprire è la storia di due concorrenti i quali parteciparono alla prima Edizione Vip, dell’Isola delle tentazioni.

Quasi nessuno ricorda la loro partecipazione, in quanto la loro presenza al Reality fu così fugace, da non arrivare neanche al primo falò notturno durante i quali vengono mostrati i video dei rispettivi partner.

Abbandonarono subito il programma per dire ‘Si’: ecco di chi si tratta

Parteciparono alla prima edizione Vip, di Tempation Island, si tratta dei coniugi Esposito, Fabio e Marcella. Li ricordate?

Lui non riuscì a resistere un’intera giornata all’interno del programma, così da richiedere subito il falò di confronto, in cui Fabio, manager e direttore creativo di Coconuda, fece a Marcella la proposta di matrimonio.

Le inizialmente on prese di buon grado la decisione dell’uomo, il quale fu accusato di non aver avuto il coraggio di ‘mettersi in gioco’.

Dopo il programma la loro storia d’amore è andata avanti, e proprio pochi giorni fa, il 15 Giugno, i due si sono promessi amore eterno, pronunciando il fatidico e sospirato ‘Si, lo voglio’.

A darne notizia, tramite una Instagram Stories, il giornalista, Gabriele Parpiglia, il quale ha condiviso uno dei rari scatti della cerimonia, dove i due sorridono felici nel loro giorno ‘più bello’.

Inoltre qualche giorno fa, i due annunciarono ai fan, di essere in attesa del loro primogenito.