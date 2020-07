Temptation Island 7, volano sedie in giardino: coppia in crisi, un fidanzato...

Episodio di ordinaria gelosia a Temptation Island 7. Fulmini e saette, sedie da giardino che volano. Il tutto accompagnato dalle urla e dall’ira di Andrea.

Clamoroso raptus di gelosia a Temptation Island 7. Il genere di gelosia delle scenate fatte sul balcone, con tanto di vestiti lanciati fuori dalla finestra e bicchieri rotti.

Nel resort Is Morus Relais succede l’impensabile. I rumors sulla prima puntata di Temptation Island 7, che andrà in onda stasera su Canale 5, parlano di atmosfera tesa e tolleranza ai minimi storici. E la curiosità del pubblico schizza alle stelle.

Temptation Island 7, esplode l’ira funesta di Andrea

“Dopo tre giorni così. Dopo tre giorni… Tre giorni!!”

Andrea, uno dei pittoreschi protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, ha letteralmente perso il senno dopo aver esaminato un filmato inerente la sua fidanzata Anna. Ma precisamente, cos’è che avrebbe visto Andrea? La sua dolce metà ha forse ceduto al fascino travolgente di un ammaliante single?

Non l’ha presa affatto bene, Andrea. In preda ad un irrefrenabile raptus di gelosia, il ventisettenne ha reagito in maniera alquanto eccessiva. Ha perso il self control, ha lanciato sedie nel giardino e ha sentenziato così:

“Sono troppo per lei!”

Temptation Island 7, gelosia e sospetti: coppie in rivolta

La prima puntata del love game di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, si preannuncia scottante. Oltre agli attriti e dissapori sorti tra Anna e Andrea, si vocifera siano scoppiate scintille anche tra Antonella e Pietro.

La coppia vip di Temptation Island 7 avrebbe avuto il suo primo diverbio a distanza. Antonella Elia avrebbe chiesto il falò di confronto, ma il ribelle Pietro Delle Piane non si sarebbe presentato, ignorandola e dando forfait.

Se si considera l’inclinazione al litigio che caratterizza la poliedrica personalità di Antonella Elia, si possono facilmente prevedere reazioni future, incontrollate e impetuose.