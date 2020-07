Amicizia di una vita o flirt nato durante le registrazioni televisive? Emergono fortissimi sospetti sulla coppia nata a Temptation Island 7.

Quella tra Ciavy e Valeria è la storia di un amore intenso ma imperfetto, ricco di alti e bassi. Durante la loro esperienza televisiva a Temptation Island 7, sono affiorati vecchi dissapori e problematiche di coppia irrisolte.

Giovedì 16 luglio si è concluso il loro viaggio nei sentimenti. Dopo un infuocato falò di confronto, i due fidanzati romani hanno deciso di comune accordo di mettere un punto definitivo alla loro liaison amorosa.

Sull’ultimo numero del periodico Uomini e Donne Magazine, Valeria Liberati ha rilasciato una lunga intervista, attraverso la quale ha ringraziato il tentatore Alessandro Basciano. Secondo l’ex fidanzata di Ciavy, l’affascinante single di Temptation Island sarebbe stato una vera e propria manna dal cielo.

Grazie alla sua insistenza, Valeria è riuscita a rinsavire e a vedere con occhi diversi il suo rapporto con Ciavy. Una travagliata love story sulla via del tramonto e segnata da un inarrestabile declino.

Temptation Island 7, Valeria e il tentatore Alessandro si conoscevano già? Le ipotesi di Deianira Marzano

In queste ultime ore sui principali social network sono affiorate numerose ipotesi e dubbi. Secondo Deianira Marzano, popolare influencer di Instagram, Valeria e Alessandro si conoscevano già prima di partire per il resort Is Morus Relais:

“Visto che voi sapete del mio sesto senso… Non so perchè, ma io ho idea. Visto che hanno anche delle amicizie in comune, secondo me Valeria e Alessandro si conoscevano già…”

La pista seguita da Deianira Marzano avrebbe riportato alla luce un’antica conoscenza tra i due protagonisti di Temptation Island 7. Una teoria attendibile oppure l’ennesima indiscrezione priva di fondamenta?

Anche il popolo dei social ha avanzato la medesima ipotesi. Dal momento che l’intenso feeling tra Valeria e Alessandro è esploso a pochi giorni dall’inizio del programma, si presuppone ci fosse già una simpatia o, addirittura, un accordo.