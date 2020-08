Era inevitabile che accadesse ed è accaduto: tra Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis è tornato il sereno. La coppia di Temptation Island 7, dopo un arroventato falò e un addio decisamente amaro, ha voluto concedersi una seconda chance. La ventisettenne romana ha ufficializzato il ritorno di fiamma con un post social particolarmente smielato.

Inaspettata e, forse per questo, ancora più sbalorditiva. Sebbene la notizia rimbalzasse da un po’ di giorni, martedì 18 agosto Valeria Liberati ha ufficializzato con un nuovo scatto fotografico il suo ritorno di fiamma con Ciavy. Al post su Instagram fa da corredo la seguente dedica:

“L’unica cosa certa era, che lui era tornato e che lei avrebbe voluto non se ne andasse più” Ci siamo guardati un ultima volta e ci siamo promessi con quegli occhi di riprovarci senza nessuna remora.. Sarà tutto più nuovo e vissuto con più consapevolezza. Non sappiamo dove ci porterà questo nuovo viaggio..ma so che partiremo mano nella mano!”