Una delle tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island ha contratto il Covid-19 in Costa Smeralda. Il suo scatto fotografico al Policlinico Umberto I ha fatto il boom di visualizzazioni, divenendo virale in poche ore.

La pandemia non risparmia nessuno, neanche i personaggi dello mondo dello spettacolo. Il Covid-19 è diventato un acronimo ricorrente: viene pronunciato più volte al giorno, crea allarmismo, angoscia e panico.

In Italia e in tutto il mondo i contagi crescono in maniera inarrestabile, a nulla è valso l’esempio della Cina. Dinnanzi questa minaccia insidiosa e silenziosa, molti italiani tardano ad aprire gli occhi, tra questi alcuni vip.

Sembra, infatti, che il virus non stia risparmiando neppure i personaggi televisivi. Dopo la corteggiatrice di Uomini e Donne, di cui si è resa nota la positività, anche una popolare tentatrice del format Temptation Island 7 ha comunicato di esser stata contagiata.

Temptation Island 7, famosa tentatrice contrae il Covid in Sardegna: il post su Instagram

La tentatrice in questione è Ilaria Gallozzi, la ventottenne romana che ha messo in subbuglio gli equilibri di coppia tra Antonio Martello e Annamaria Laino. Attraverso un post su Instagram, la single di Temptation Island 7 ha così dichiarato:

“Esattamente una settimana fa mi trovavo in Sardegna, in Costa Smeralda, paradiso delle vacanze, ritrovo del divertimento dei vip… Sembrava che tutto andasse per il meglio, poi viene a trovarmi un ‘tipo’ invisibile, che è venuto a trovarmi e mi pressa il corpo come in una morsa. Me l’ha presentato una dottoressa e mi ha detto che si chiama COVID 19…”

Prosegue così il post struggente di Ilaria Gallozzi: