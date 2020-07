Giovedì 30 luglio è andata in onda su Canale 5 la puntata speciale di Temptation Island 7, in cui Filippo Bisciglia ha incontrato vis-à-vis le sei coppie di fidanzati, reduci dal loro viaggio nei sentimenti. Un finale estremamente bramato dai fan del programma.

Il conduttore ha chiesto alle sei coppie protagoniste cosa fosse accaduto un mese dopo la fine dello show. Se ci fossero stati sviluppi significativi con i rispettivi partner o se le cose avessero preso una piega amara.

L’evoluzione del rapporto tra Antonella Elia e Pietro delle Piane

è stata imprevedibile e ricca di colpi di scena. Ad un mese dalla fine del suo percorso televisivo in Sardegna, la showgirl ha sbalordito i telespettatori e li ha lasciati letteralmente smarriti e paralizzati.

Antonella Elia si è presentata sola al cospetto di Filippo Bisciglia e ha dichiarato quanto segue:

“Se deciderò di perdonare Pietro sarà una decisione solo mia. Il perdono non è segno di debolezza è grande segno di forza e io spero vivamente di essere così forte, adesso di sicuro non lo sono Ora prevalgono le ferite e in questi discorsi sono state coinvolte molte persone e molti modi di pensare che io difendo con fierezza”