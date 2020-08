Sossio Aruta ha rispolverato (nuovamente) una delle più amare pagine di Temptation Island 7: il tradimento di Pietro Delle Piane. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Mio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha dichiarato di credere che il fidanzato di Antonella Elia abbia simulato un finto bacio con la tentatrice Beatrice.

“Sono malizioso… Non credo ci sia stato questo bacio e secondo me uscirà che lui avrà fatto finta di averla baciata… Credo l’abbia fatto per ottenere una reazione da lei”