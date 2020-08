Temptation Island 7, riavvicinamento in corso per due protagonisti: una foto incastra...

Tregua di un giorno o ritorno di fiamma? Due ex fidanzati di Temptation Island sarebbero tornati insieme dopo la separazione. Tra i due piccioncini sembra regnare l’armonia.

Chi l’ha detto che la minestra riscaldata è meno buona? A giudicare dai risvolti sentimentali dei protagonisti di Temptation Island 7, sembra che una delle popolari coppie del format si sia concessa una seconda chance.

Ci hanno provato Pietro Delle Piane e Antonella Elia che, nonostante gli scontri accesi e le incomprensioni, si sono lasciati e ripresi almeno due volte dopo la fine dello show. Per non parlare di Ciavy, che giorno dopo giorno tenta di riavvicinarsi alla sua ex Valeria.

Gli ultimi, in ordine di tempo, a schiacciare il ciack per il “secondo tempo” della loro relazione, sarebbero Sofia Calesso e Alessandro Medici. Su Instagram rimbalza una foto galeotta che ritrae i due ex insieme in un ristorante. Sigillo di un gossip che da tempo li voleva in fase di riavvicinamento.

Sofia e Alessandro, tregua o ritorno di fiamma? Una foto incastra la coppia

In queste ultime ore, la popolare influencer di Instagram Deianira Marzano ha ricevuto un’interessante segnalazione. Una sua follower le ha inoltrato uno scatto fotografico di Alessandro Medici e Sofia Calesso pizzicati insieme a cena.

Sebbene la foto del loro presunto incontro sia inequivocabile, non ci è dato sapere se i due protagonisti di Temptation Island 7 si siano effettivamente riavvicinati con l’obiettivo di rimettere insieme i cocci della loro relazione.

Il popolo dei social e gli aficionados di Temptation Island auspicano che il loro ritorno di fiamma si possa concretizzare. Succederà mai? Impossibile dirlo, ma l’invito a cena che Alessandro ha fatto a Sofia sta facendo sognare i fan più romantici.