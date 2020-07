Nel mese di luglio 2020 si susseguiranno due nuovi appuntamenti settimanali all’interno della programmazione di Temptation Island 7. Il travolgente love game di Canale 5, tra sorprendenti risvolti e colpi di scena, porterà in scena le dinamiche sentimentali delle coppie protagoniste.

Avete capito bene. Il popolare format condotto da Filippo Bisciglia farà il bis e tornerà con due puntate a settimana, per terminare entro il mese di luglio. Ad agosto, infatti, Mediaset ha in serbo un’altra programmazione, incentrata sulle repliche di serie tv e film, dal momento che anche gli autori hanno diritto alle ferie.

Stando a quanto riferito dal portale Blogo, nell’ultima settimana di luglio verranno trasmesse due puntate di Temptation Island 7. La spiegazione è piuttosto semplice: Canale 5 ha la necessità di concludere la messa in onda della trasmissione entro agosto:

“L’ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, dovrebbe essere proposta giovedì 30 luglio. Essendo 6 gli appuntamenti complessivi in programma, per forza di cose Mediaset dovrà prevedere il bis in una delle prossime settimane”