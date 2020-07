Perché ad Andrea Maliokapis è stato affibbiato il nomignolo di “Ciavy”? Sul web emerge la storia del suo soprannome e cosa si nasconde dietro tale epiteto.

“Piacere, Andrea Maliokapis: per tutti Ciavy”. Un soprannome che il trentacinquenne romano si porta dietro da tempi immemori. Uno dei protagonisti di spicco della settima edizione di Temptation Island è proprio lui, Ciavy.

Il pr romano è finito al centro dell’attenzione mediatica a causa del suo atteggiamento tracotante nei confronti della sua fidanzata Valeria. È stato ferocemente attaccato dal popolo dei social per le sue dichiarazioni poco affettuose.

L’atteggiamento di Ciavy non piace al pubblico. Già alla prima puntata di Temptation Island 7, andata in onda giovedì 2 luglio su Canale 5, il titubante trentacinquenne ha dichiarato di essere sentimentalmente confuso.

Temptation Island 7, Ciavy e l’origine del suo imbarazzante soprannome

La nomea di playboy di Andrea Maliokapis non convince i fan della trasmissione e, proprio in queste ultime ore, su principali social è emersa una curiosità sul suo bizzarro soprannome. “Ciavy” altro non sarebbe che il diminutivo di “Er ciavatta”, che in gergo romano significa “La ciabatta”.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali su tale indiscrezione, sembra sia affidabile e proveniente da fonti attendibili. Come noto, i soprannomi possono trarre origine da molteplici fattori: la maggior parte delle volte nascono casualmente, spesso attribuiti da qualche amico o familiare.

Il nomignolo “Ciavy”, in ogni caso, appare decisamente dispregiativo. Sarcasmo e ironia a parte, sembra che questo pseudonimo non dispiaccia al diretto interessato, al punto tale da utilizzarlo e firmarsi così.

Nonostante il romanaccio doc se ne infischi dei giudizi del pubblico, le polemiche sul suo soprannome sono esplose divulgandosi in maniera capillare sui principali social network. Riuscirà Andrea Maliokapis a guadagnarsi la simpatia del pubblico e a far ricredere i telespettatori più offensivi?