Temptation Island 7, Anna Boschetti, fidanzata di Andrea Battistelli, è stata brutalmente insultata sui social. Gli utenti di Twitter hanno scatenato un colossale polverone.

Non c’è pace per Anna Boschetti. Da giorni la trentasettenne romana è sotto l’attacco feroce di centinaia di utenti sui social. Una vera e propria tempesta di offese e mortificazioni, sorte in seguito alla seconda puntata del programma televisivo Temptation Island 7.

Legati sentimentalmente da un anno, tra Anna e Andrea di Temptation Island 7 intercorre una discrepanza anagrafica di ben 10 anni. Lei, madre di due figlie avute con un altro partner, sogna una terza gravidanza e pretende che Andrea si decida a coronare il suo sogno.

Temptation Island 7, la strategia sentimentale attuata da Anna Boschetti

Un obiettivo che lei ha cercato di raggiungere facendo ingelosire il suo fidanzato, facilmente influenzabile. E quale migliore strategia se non quella di strusciarsi con il suo sexy tentatore? Nel corso della seconda puntata, Anna ha esplicitamente dichiarato:

“Io sono un’attrice nata. Per arrivare dove voglio sono diabolica. So che devo farlo soffrire per ottenere il mio scopo. Hai voluto la donna più grande? E allora ti devi saper comportare. Dice che vuole figli? E quando mi mette incinta? Lui sta molto bene economicamente, molto, sai uno può pensare che vuoi un figlio per sistemarti, ma non è così”

Temptation Island 7, il web insorge contro Anna Boschetti

Di fronte a tali affermazioni, i fan dello show di Canale 5 hanno massacrato di insulti la fidanzata di Andrea, senza alcuna pietà:

“Sei davvero diabolica come dici di essere! Fai paura… Io spero che Andrea si svegli e ti mandi seriamente a quel paese!”

Invettive tanto esplicite quanto spietate. Anna è stata dipinta come un’arrampicatrice sociale e cacciatrice di dote: