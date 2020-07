Le corna non passano mai di moda. E a Temptation Island? Idem. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Valeria e il tentatore Alessandro si sarebbero lasciati andare al desiderio fisico.

Estate, relax, tempo di flirt e di tradimenti. E tra Ciavy e Valeria finisce male. Con le corna, insomma. Stando alle nuove indiscrezioni, la tormentata coppia di Temptation Island 7 sarebbe già scoppiata.

L’infedeltà è un tema ricorrente, ad andamento ciclico e inarrestabile. Scuote gli animi, stuzzica la fantasia e mobilita i “tuttologi” di ogni età. D’altronde, chi è che non ha mai avuto esperienza di corna attive o passive?

Temptation Island 7, Valeria e Ciavy: questione di corna

Stavolta, ad essere cornificato in mondovisione sembra sia stato Andrea Maliokapis, noto a tutti come Ciavy. Il tradimento, dalle parti di Temptation Island, che proporzioni ha assunto? E soprattutto, come viene vissuto dal pr di Ladispoli?

Sembrerebbe che tra la ventisettenne romana e il suo partner si sia messo qualcosa di più del comune dito. Dai principali siti di gossip, infatti, è trapelata una nuova spifferata esclusiva.

Temptation Island 7, Valeria tradisce Ciavy? Nuove succose anticipazioni

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Temptation Island 7, Valeria Liberati avrebbe avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con il single Alessandro Basciano. Tra i due ci sarebbe stato un bacio. Il suo compagno Ciavy, dopo aver visto il filmato del bacio galeotto, avrebbe reagito male. Anzi, malissimo.

Tra Ciavy e Valeria era da tempo che imperversava la crisi di coppia. E quell’affascinante tentatore, collocato come per magia nel resort di Temptation Island, sembra sia stato la cosiddetta manna dal cielo.

Valeria si giustifica dicendo di essere stata trascurata dal suo partner. Ciavy asserisce di essere sentimentalmente confuso. Ma non ci sono soluzioni alternative: Valeria contro di lui ci va giù in modo pesante e trova conforto tra le braccia di Alessandro.