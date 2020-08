Dopo averla ripetutamente sminuita e demolita, Lorenzo Amoruso si ricrede su Anna Boschetti, l’astuta fidanzata di Andrea Battistelli.

È un uomo navigato e saggio, dà consigli appropriati ma può cambiare idea dal giorno alla notte. Di chi stiamo parlando? Ma di Lorenzo Amoruso ovviamente. Durante la sua rocambolesca avventura televisiva a Temptation Island 7, il quarantanovenne pugliese ha stretto una splendida amicizia con Andrea Battistelli.

Lorenzo Amoruso si è affezionato al ventisettenne romano e lo ha supportato lungo la sua odissea sentimentale a Temptation Island. Il loro indissolubile sodalizio ha appassionato milioni di telespettatori di Canale 5.

L’ex calciatore barese ha esortato Andrea a tenere testa alle astuzie della sua fidanzata Anna, che in più occasioni ha apostrofato come burattinaia. Lorenzo ha smascherato la strategia di Anna e ha spronato il suo amico a non cedere alle provocazioni.

Lorenzo Amoruso parla del suo rapporto d’amicizia con Andrea Battistelli

Attraverso un’intervista fiume rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il tenace Amoruso ha esordito così:

“Andrea alla base della sua relazione ha un amore molto forte. La sua relazione ha del potenziale, ma senza dubbio ha bisogno di crescere ed andare avanti. Con Andrea, durante il nostro percorso, è nata una sintonia davvero spontanea. Non possono nascondere che in alcuni momento mi sono rivisto nella sua storia, visto che la sua compagna, come la mia, è separata e ha due bambini”

Il fidanzato di Manila Nazzaro ha colto l’occasione per tessere, ancora una volta, le lodi del suo amico Andrea:

“Nessuna donna, chiunque essa sia, può permettersi di trattare Andrea come se fosse un bambino, deve dargli il giusto valore che merita e che gli spetta. Andrea ha un cuore enorme. È un ragazzo con la testa sulle spalle e pieno di valori. Obiettivamente al giorno d’oggi se ne trovano pochissimi come lui alla sua età”

Lorenzo Amoruso fa un passo indietro e si ricrede su Anna Boschetti