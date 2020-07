Temptation Island 7, Antonella e Pietro: dopo gli schiaffi arriva il lieto fine?

Al termine dello struggente falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, arriverà un clamoroso happy ending.

Si rimane un po’ con l’amaro in bocca per gli sviluppi sentimentali tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, protagonisti di spicco della settima edizione di Temptation Island. Ma alla fine sembra sia arrivato, tanto sospirato, un lieto fine.

Dopo tortuose peripezie e contraddittorie prese di posizione, per la showgirl piemontese e l’attore calabrese si parla di happy ending. Sembrerebbe che al termine del loro viaggio nei sentimenti di Temptation Island, Antonella e Pietro abbiano tratto le loro ponderate conclusioni.

La loro coinvolgente love story ha incatenato a sé il pubblico di Temptation Island 7 finché non si è giunti alle battute finali. I fan del format di Canale 5 si sono appassionati alla loro complicata liaison amorosa e ne hanno assaporato i risvolti, puntata dopo puntata.

I sadici telespettatori si sono goduti appieno il loro struggente rapporto. I pregi e i difetti della coppia ha indotto i telespettatori ad elogiare le fragilità della Elia e a demonizzare il comportamento irrispettoso di Pietro.

Temptation Island 7, Antonella e Pietro stanno ancora insieme? Le anticipazioni esclusive

La quinta puntata di Temptation Island 7 si è interrotta con il loro falò di confronto finale e ha lasciato grande suspense. Sebbene nella prima parte del loro scontro l’atmosfera sia apparsa rovente, le anticipazioni sulla seconda parte, svelano uno sbalorditivo inversione di rotta.

I coup de théâtre non mancheranno assolutamente. Messi da parte i deliri e le isterie createsi nella puntata precedente, la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane troverà una valida motivazione per proseguire la loro relazione al di fuori della trasmissione. Un finale deludente? Al pubblico potrà non piacere, non vi è alcun dubbio.