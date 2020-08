Si è scoperchiato un enorme, raccapricciante vaso di Pandora per Carlo Siano. Il sexy tentatore di Temptation Island 7 ha scoperto di esser stato una vera e propria pedina nelle mani di Anna Boschetti, fidanzata di Andrea.

Non aveva capito nulla, Carlo. Si era illuso di aver instaurato un feeling unico, travolgente, genuino. Gli abbracci, i grattini e le carezze da parte di Anna si sono rivelate una grande farsa. Quando si è reso conto di essere stato usato per fare ingelosire Andrea, il tentatore Carlo ha avuto una reazione epocale.

Attraverso un’intervista fiume rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Carlo Siano ha dato la stura a tutta la sua amarezza e delusione:

“Mi sono sentito usato perché è brutto sentirsi dire che si viene visti come un mezzo per ottenere qualcosa da un’altra persona. Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare passi avanti. Sono rimasto molto amareggiato e onestamente oggi, di lei, non mi resta un buon ricordo”