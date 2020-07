Le anticipazioni sulla quinta puntata di Temptation Island 7, prevista per martedì 28 luglio, non lasciano presagire nulla di positivo. L’ex calciatore Lorenzo Amoruso, probabilmente infastidito dall’atteggiamento confidenziale avuto da Manila Nazzaro con i tentatori del villaggio, ha deciso di passare al contrattacco.

Nel video delle anticipazioni, infatti, si può notare il quarantanovenne barese all’interno della vasca idromassaggio e in compagnia di una sensuale tentatrice. Dopo alcuni istanti viene inquadrato lo sguardo attonito e incredulo della sua fidanzata Manila Nazzaro. Un filmato che, a giudicare dalla sua espressione, la fa inorridire.

Cosa avrà mai visto la quarantaduenne pugliese di così sconvolgente e compromettente? Trattasi di un contatto fisico estremamente ravvicinato tra Lorenzo Amoruso e una delle ammalianti tentatrici del villaggio? Sfortunatamente questo non ci è dato sapere, almeno per il momento.

I coup de théâtre non sono finiti qui. Sempre nel video delle anticipazioni inerenti la quinta puntata, nuove dichiarazioni di Lorenzo Amoruso turberanno il pubblico. Parlando con il conduttore Filippo Bisciglia, l’ex calciatore pugliese si sfogherà e sarà irremovibile:

“Per me possiamo chiuderla anche qua. Per me puoi andarla a chiamare adesso sinceramente”