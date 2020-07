Per sollevarle il morale e manifestarle la sua solidarietà, oltre che a darle sostegno e incoraggiamento, Gemma Galgani ha scritto una lettera pubblica ad Antonella Elia.

Può capitare di avere a che fare con delle amiche in preda a sofferenze sentimentali e sentirsi impotenti. È oltremodo risaputo che l’amore sia in grado di regalare immensa felicità ma anche tanta sofferenza. E questo Gemma Galgani lo sa benissimo.

La partecipazione di Antonella Elia al nuovo ciclo stagionale di Temptation Island ha calamitato l’attenzione della popolare dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Durante la prima puntata della trasmissione di Canale 5, la settantunenne piemontese ha pensato bene di scrivere un messaggio social diretto proprio alla showgirl.

Temptation Island 7, Gemma scrive ad Antonella Elia

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 si è imbattuta in una nuova prova d’amore televisiva, che la sta colpendo nel profondo. Con l’obiettivo di darle coraggio in un momento per lei complicato, Gemma Galgani ha avuto l’ardire di rivolgerle un augurio:

“Antonella cara, spero tu non vada incontro a nuove delusioni… “

Con questo sintetico messaggio Gemma intende dare sostegno morale alla sua amica, dimostrando di esserle vicina come solo le vere amiche sanno fare. L’esperienza a Temptation Island, difatti, potrebbe buttar giù Antonella Elia e farle vedere tutto nero.

Appare del tutto evidente che la dama del Trono over, esattamente come milioni di telespettatori, non creda nella buona fede di Pietro Delle Piane, fidanzato della Elia. In questa particolare avventura televisiva, il quarantasettenne calabrese dovrà dimostrare tutto il suo amore e non cedere a peccaminose tentazioni.

Occorre necessariamente sottolineare, per amor di correttezza, che Pietro Delle Piane sta seguendo una linea comportamentale coerente e rispettosa a Temptation Island 7. Gemma Galgani, dunque, è stata assalita da un timore immotivato, poiché al momento attuale non sussistono sospetti e circostanze pericolose.