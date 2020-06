Temptation Island 7, una fidanzata già in lacrime nel villaggio

Con una dose di ansia interiore e costante paura di essere tradita, una delle fidanzate di Temptation Island 7 è crollata in un pianto disperato.

Si sa, Temptation Island porta scompiglio nelle coppie consolidate e non. Una tra queste è quella composta da Valeria Liberati e Andrea Maliokapis, per gli amici “Ciavy”. La ventisettenne e il trentacinquenne stanno assieme da 4 anni e hanno deciso di partecipare al noto love game di Canale 5.

Temptation Island 7, Valeria crolla in un pianto disperato

Nella loro clip di presentazione, postata sulla pagina ufficiale del programma televisivo, Valeria teme di essere tradita da Ciavy, al punto tale da fare di tale pensiero una vera e propria idea assillante e costante. Il pensiero che il suo fidanzato possa cadere in tentazione l’ha fatta crollare emotivamente.

Il cuore della ragazza trema al solo pensiero che una delle provocanti tentatrici di Temptation Island possa stregare il suo Ciavy e indurlo in tentazione. Si tratta di insicurezza che si riversa sul suo fidanzato? Questo è ancora da appurare.

Temptation Island 7, la fragile relazione tra Valeria e Ciavy

Nelle prossime settimane la coppia di non-famosi si metterà in discussione per testare la solidità del loro amore. Tuttavia l’intervista di Valeria e Ciavy, rilasciata prima di partire per il resort Is Morus Relais, fa trapelare un rapporto già indebolito, opaco e graffiato.

Se Valeria è sicura del suo amore per il compagno, di tutt’altro avviso è Ciavy. Il tentennante trentacinquenne ha voluto partecipare all’Isola delle tentazioni per comprendere se è realmente innamorato di lei.

Il percorso a Temptation Island 7, dunque, potrebbe sgrovigliare o acuire ancor di più i loro problemi di coppia. Al minimo passo falso di Ciavy, la disperazione di Valeria potrebbe diventare sempre più lancinante, da toglierle il fiato.

La fragile ventisettenne teme il peggio. E c’è forse qualcosa peggiore del tradimento? Sì, essere traditi sotto gli occhi di milioni di telespettatori.