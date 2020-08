Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro, ha tirato una frecciatina rovinosa alla sua ex moglie, dopo che si è sentito chiamare in causa a Temptation Island 7.

Una frecciata dal retrogusto velenoso e amarissimo. Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro, dopo esser stato menzionato dall’ex Miss Italia durante la settima edizione di Temptation Island, ha commentato a modo suo le dichiarazioni della sua ex moglie.

Manila Nazzaro, durante il suo lungo viaggio nei sentimenti di Temptation Island 7, ha spesso tirato in ballo il suo ex marito calciatore, Francesco Cozza. Partner con il quale ha vissuto 12 anni della sua vita e con il quale ha avuto due figli.

Proprio in queste ultime ore, sul profilo Instagram dell’ex calciatore è apparso un post che ha suscitato non poche polemiche. I fan dell’ex Miss Italia ’99 lo hanno interpretato come una vera e propria stoccata.

Temptation Island 7, l’ex marito di Manila le tira una frecciatina clamorosa

Quale sarebbe questa presunta provocazione? L’ex calciatore ha postato uno scatto fotografico insieme ai due figli e nella didascalia ha inserito un hashtag che non è passato inosservato: #lebugiehannolegambecorte.

Secondo le ipotesi degli internauti, il post di Francesco Cozza potrebbe esser riferito a ciò che Manila Nazzaro ha dichiarato in tv in merito al loro matrimonio. Il quarantaseienne calabrese potrebbe dissentire dalla versione dei fatti raccontata dall’ex Miss Italia.

Dall’alto del suo account di Instagram, Francesco Cozza ha giocato sugli antichi dissapori con l’ex moglie e ha postato un nuovo post che recita così:

“Chi brilla di luce propria, non ha bisogno di oscurare gli altri per apparire”

L’ennesima stoccata rivolta a Manila? Questo non ci è dato sapere con assoluta certezza. Intanto tra i due ex partner non sembra scorrino rapporti idilliaci. Durante il suo viaggio nei sentimenti di Temptation Island 7, Manila ha raccontato di aver subito un importante tradimento coniugale da parte del suo ex.