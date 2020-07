Quali saranno i prossimi coup de théâtre a Temptation Island 7? Sembra che il viaggio nei sentimenti delle coppie proseguirà con qualche differenza rispetto alla prima puntata.

Con grande stupore per i fan di Temptation Island 7, sul web dilaga la notizia che una coppia di fidanzati verrà messa a dura prova e abbandonerà il villaggio anzitempo. Il motivo? Sempre lo stesso: storie di corna e infedeltà.

Sebbene al momento attuale i ben informati non abbiano divulgato i nomi dei protagonisti che lasceranno il love game di Canale 5, in molti ipotizzano possa trattarsi di Ciavy e Valeria: coppia romana ad un passo dal break up e con dei trascorsi sentimentali irrisanabili.

Temptation Island 7, cambiamenti in arrivo: subentra una nuova coppia di partecipanti

Ma non è finita qui. Stando agli ultimi rumors, sembrerebbe che la produzione di Temptation Island stia pensando di inserire altri due protagonisti nel resort Is Morus Relais. L’ipotesi che una coppia dello show potesse essere rimpiazzata, in realtà, era nell’aria già da tempo.

Gli autori del format starebbero ragionando su quali personaggi optare, con tempistiche molto ritrette. Si tratterà di una coppia che mesi addietro ha già superato i provini? E soprattutto, saranno dei fidanzati vip o nip?

Temptation Island 7, spuntano i nomi dei possibili nuovi protagonisti

Per la gioia degli aficionados di Temptation Island, il toto-nomi che circola in rete è già stato rivelato. La presunta sostituzione, a questo punto, potrebbe aprire la strada a due ex volti noti di Uomini e Donne.

I favoriti numero uno per volare in Sardegna sarebbero Giulia Cavaglià e Francesco Sole, ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Sebbene il pubblico non li voglia nella nuova edizione del love game di Canale 5, le probabilità che la coppia Cavaglià-Sole approderà in Sardegna restano comunque alte.