Valeria Liberati, dopo aver sancito la rottura con Andrea Maliokapis detto Ciavy, avrebbe voltato pagina. Da settimane farebbe coppia con il tentatore Alessandro Basciano.

Un nuovo scoop sta impazzando tra i principali siti di gossip e tv. Si vocifera che dopo la partecipazione al love game Temptation Island 7, la tormentata love story tra Valeria e Ciavy sia giunta ad un impasse.

L’informatissimo blog televisivo Il Vicolo delle News ha lanciato un’indiscrezione bomba: Valeria e Ciavy avrebbero rotto dopo la fine della loro avventura televisiva. La ventisettenne romana avrebbe iniziato una liaison amorosa con il tentatore Alessandro Basciano.

Non si è imposta di farlo in fretta, né di sbattere la porta in faccia al suo turbolento passato. Valeria si è presa i suoi tempi, non ha cancellato l’ex partner Ciavy, nemmeno quando le voci sui tradimenti sono state asfissianti.

Valeria sembra aperta ad un’eventuale nuova relazione con un altro uomo. Pare abbia ritrovato il sorriso accanto ad un altro compagno. Sta nascendo l’amore, dunque, tra i due protagonisti di Temptation Island 7?

Temptation Island 7, Valeria Liberati: un addio definitivo a Ciavy?

Sono numerosi i fan della coppia che non hanno accettato la separazione tra Ciavy e Valeria. Tanti, da tutta Italia, continuano a sperare che i contrasti e le incomprensioni tra i due possano placarsi, immaginando un ritorno di fiamma.

Ma secondo i blog televisivi e i social network, il tanto sperato lieto fine non ci sarà. Sebbene molti telespettatori di Temptation Island sperino in una riconciliazione, la relazione tra Ciavy e Valeria sembra aver avuto uno sfortunato epilogo.

Nonostante si siano lasciati pacificamente e di comune accordo, sembra che i due sopportino a malapena di stare vicini. Come si evolveranno d’ora in avanti le loro vite sentimentali? Ciavy tornerà ad essere uno scapolo d’oro?