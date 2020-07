Fioccano le prime rilevanti indiscrezioni su Temptation Island 7. Antonella Elia avrebbe già messo con le spalle al muro il suo turbolento fidanzato e chiesto il falò di confronto.

La tumultuosa love story tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembrava avere il vento in poppa. Tutto stava procedendo egregiamente, fino a quando lui ha rifiutato il falò di confronto, lasciandola sola ad affrontare una situazione tutt’altro che piacevole.

Ma quale sarebbe la motivazione che ha indotto Pietro a dileguarsi nel nulla? Stando agli ultimi rumors, diffusi a macchia d’olio dall’influencer Amedeo Venza, la showgirl torinese avrebbe chiesto il falò di confronto con estrema urgenza. Ma facciamo un passo indietro.

Giorni addietro Pietro Delle Piane si sarebbe lasciato ammaliare da una sexy tentatrice di Temptation Island 7 e le avrebbe rivolto grandi apprezzamenti. Complimenti che sarebbero stati riportati con tempestività alla sua fidanzata.

Temptation Island 7, Antonella Elia chiede di incontrare Pietro

Com’era facilmente immaginabile, Antonella Elia avrebbe chiesto il famigerato falò di confronto per far rinsavire il suo partner e farlo presentare al suo cospetto. Richiesta che sembra non sia stata esaudita.

In base alle anticipazioni trapelate in rete, Pietro Delle Piane non avrebbe reagito affatto bene all’ultimatum di Antonella Elia. Per il quarantasettenne calabrese il falò non s’ha da fare: un confronto faccia a faccia è assolutamente fuori questione.

Temptation Island 7, la grande assenza di Pietro Delle Piane

Per quale oscuro motivo il compagno di Antonella starebbe scappando dai suoi problemi di coppia? Semplicemente non ha più voglia di farsi vedere? Questo non ci è dato sapere.

Temptation Island, con molta probabilità, ha dato il colpo di grazia alla loro già incrinata liaison amorosa. Ciononostante, con il senno di poi, Pietro Delle Piane potrebbe rivedere il suo percorso televisivo con un atteggiamento più lucido e cercare di porre rimedio ai propri errori.