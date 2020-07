Temptation Island 7, Antonella Elia cade in tentazione e Pietro si infuria:...

Antonella Elia cede al fascino di un tentatore e fa imbufalire Pietro Delle Piane. Colpo di scena sbalorditivo: lui cerca conforto tra le braccia di una tentatrice.

E pensare che il viaggio nei sentimenti di Antonella Elia e Pietro Delle Piane era iniziato in pompa magna. A Temptation Island 7

la popolare coppia, certa della solidità del proprio amore, aveva fatto un glorioso debutto.

Un esordio discreto, caratterizzato da grande maturità e self control. Sin dal primo giorno, infatti, i due partner hanno dimostrato rispetto reciproco e hanno suscitato sana invidia tra le altre coppie di fidanzati.

Ed effettivamente, al di là di alcuni filmati innocenti visionati nel pinnettu, Antonella e Pietro hanno resistito alle peccaminose tentazioni e hanno mantenuto un atteggiamento dignitoso. Modus operandi che, sfortunatamente, non sembra esser destinato a durare a lungo.

Temptation Island 7, le indiscrezioni sulla puntata del 9 luglio

Stando ai rumors e alle indiscrezioni che stanno trapelando sui principali siti di gossip, Antonella Elia si avvicinerà ad uno degli ammalianti single del suo villaggio, con il quale scambierà qualche effusione di troppo. Un cambiamento repentino e spiazzante.

I filmati, opportunamente recapitati nel villaggio dei fidanzati, non piaceranno al compagno di Antonella. Pietro Delle Piane cercherà conforto tra le braccia di una sexy tentatrice. Tra una confidenza e l’altra, il quarantasettenne calabrese rivelerà una frase che suona un po’ come una minaccia:

“…Pietro non c’è più poi…”

Quale interpretazione dovrà dare Antonella Elia alle parole del suo rancoroso fidanzato? Partendo dal presupposto che non esiste un’interpretazione assoluta, sarebbe opportuno cercare di contestualizzare lo sfogo di Pietro Delle Piane.

Si preannuncia un delirio di gelosia senza precedenti? Per scoprire la reazione dell’impetuosa showgirl, i telespettatori dovranno necessariamente attendere la seconda puntata del love game di Canale 5, prevista per giovedì 9 luglio. Non prendete impegni.