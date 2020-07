Temptation Island 7, anticipazioni esclusive: un video su Pietro sconvolge Antonella Elia

Il volto di Antonella Elia rigato dalle lacrime, l’incontenibile gelosia di Annamaria e l’indignazione di Lorenzo Amoruso. Tante minuziose anticipazioni sulla prossima puntata di Temptation Island 7.

A giudicare dalle scoppiettanti anticipazioni, la quarta puntata di Temptation Island sarà pregna di colpi di scena. Dopo che le due coppie formate da Ciavy e Valeria e Sofia e Alessandro hanno fatto le valigie, i coup de théâtre non mancheranno.

Fra i protagonisti indiscussi della prossima puntata, prevista per giovedì 23 luglio, ci saranno Antonella Elia e Pietro delle Piane, fortemente in crisi per questioni irrisolte inerenti Fabiano, il misterioso ex fidanzato della showgirl. Arriverà infatti un inaspettato colpo di scena.

Al prossimo falò delle fidanzate, Antonella Elia visionerà un nuovo video su Pietro e rimarrà tanto disorientata, quanto esterrefatta. Un comportamento disdicevole ed eccessivo, per lei inaccettabile:

“È proprio uno sTR***O! non ci posso credere!”

Sbalordita dall’incredibile cambiamento del suo partner, verrà consolata da Manila Nazzaro, che abbraccerà una Antonella Elia sempre più avvilita e in lacrime. Anche l’ex Miss Italia affronterà dei momenti di difficoltà nel corso della quarta puntata.

La gelosia è la misura dell’amore, dell’interesse. E questo Lorenzo Amoruso lo sa bene. Furibondo per il comportamento di Manila Nazzaro, l’ex calciatore visionerà alcuni video sulla sua esuberante compagna e urlerà a gran voce:

“Siamo su Scherzi a Parte?!”

Tra Andrea e Anna la situazione degenererà sempre di più. Il ventisettenne romano, conscio di essere una persona estremamente possessiva, apparirà ancor più fragile e vulnerabile alle astuzie attuate da Anna, con la complicità del suo tentatore.

Nel frattempo la quarantatreenne napoletana Annamaria riceverà l’ennesima batosta da parte del suo fidanzato Antonio, inguaribile sciupafemmine. Lui, sempre più focalizzato a scambiare effusioni con la tentatrice Ilaria, turberà la serenità della sua compagna.

Dopo aver assistito ad una serie di filmati, Annamaria si alzerà dal tronco e concluderà il falò chiedendo al conduttore: