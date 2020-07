Temptation Island 7, Annamaria e la Lap Dance: il suo scioccante alter ego

C’è un lato nascosto del passato, neanche troppo lontano, di Annamaria Laino. Sulla sua gallery di Instagram emergono foto inedite che rivelano il suo pepato alter ego.

Si parla di lati oscuri e come esimerci dal citare quelli di Annamaria Laino, protagonista della nuova edizione di Temptation Island? Sappiate che non tutto è ciò che sembra. Alcuni personaggi del format di Canale 5 hanno un lato nascosto che nessuno conosce.

Se c’è una concorrente di Temptation Island che ci ha tenuti con il fiato sospeso fino all’ultimo istante, quella è indubbiamente Annamaria. La fragile fidanzata di Antonio è probabilmente il personaggio più complesso che l’edizione 2020 di Temptation Island ci ha regalato.

Temptation Island 7, Annamaria e la Lap Dance: l’impensabile alter ego della fidanzata di Antonio

Quello che non sapevamo è che Annamaria Laino, quarantatreenne napoletana dedita alla famiglia e al lavoro, fosse una persona incline alla Lap Dance, Pole Dance che dir si voglia. Sì, avete compreso bene: proprio lei, Annamaria.

La stessa che una manciata di settimane fa si è fatta conoscere dal pubblico di Temptation Island 7 come una donna introversa, fragile, insicura, tutt’altro che esibizionista ed egocentrica. Il profilo Instagram della docile napoletana ha rivelato un lato della sua personalità che nessuno conosceva.

Come tutti i protagonisti di Temptation Island, anche la fidanzata di Antonio Martello è stata travolta dalla morbosa curiosità dei telespettatori. L’immagine odierna di Annamaria è apparsa molto diversa da quella del suo passato.

In molti hanno compreso che la quarantatreenne napoletana non è più quella di una volta. Non parliamo del suo look o della sua forma fisica, ma di Annamaria in quanto persona e in quanto donna. Con il passare degli anni, sembra che la sua vera personalità sia cambiata radicalmente.

Temptation Island 7, Annamaria e la Lap Dance: le foto emerse sui social

Sembra che il suo misterioso passato sia stato caratterizzato da un’intensa attività di Pole Dance, danza acrobatica e artistica tanto sensuale quanto spericolata. Un’attività ginnica praticata da donne impavide, estroverse e dall’esuberante personalità.

Come dimostrano vecchi scatti fotografici di Annamaria, estrapolati dalla sua nutrita gallery di Instagram, la fragile compagna di Antonio Martello era una grande appassionata di Pole Dance, al punto tale da lasciarsi immortalare in pose audaci.

E chi avrebbe mai immaginato che la fragile Annamaria di Temptation Island avesse una predilezione per la Pole Dance? C’è poco da fare: tutti hanno un lato oscuro col quale fare i conti e/o una passione annidata nell’ombra del proprio misterioso passato.