Delirio social attorno ad Anna Boschetti che, nella quinta puntata di Temptation Island 7, esulta per esser riuscita a far ingelosire Andrea: “Sta a pezzi, sta malissimo, sono contenta”.

Anna Boschetti è la protagonista meno amata di tutto il villaggio Is Morus Relais. I tentatori e le altre fidanzate del cast hanno intuito la sua diabolica strategia, il partner Andrea Battistelli la contesta e gli altri fidanzati di Temptation Island la vedono come una perfida arpia, Lorenzo Amoruso in primis.

Temptation Island 7, le discutibili dichiarazioni di Anna Boschetti

Sebbene la trentasettenne romana sia molto soddisfatta dei risultati ottenuti grazie alla sua strategia sentimentale, in un filmato ha così esclamato:

“Ai sì importanti Andrea mi ha sempre detto no. Dice sì a prendere i miei figli a scuola, ma alle cose importanti dice no. Volevo la fedina di brillanti e mi ha preso la pelliccia (2.500 euro)… Ora non vado più a lavorare, così mi mantieni. O non mi ama o ha paura del padre. Gli dica di farsi i ca**i tuoi! Il padre mi ha visto come una distrazione e ha paura che non produca come prima… Lui è terrorizzato dal padre. Se dipendi dai genitori, sei uomo a metà!”

Dopo aver visto il video in cui la sua fidanzata si indigna per il gioiello mai ricevuto, Andrea perde la calma ed esclama:

“La fedina è un bene materiale e le manca. Prendersi cura dei suoi figli invece non conta??”

Ma non è finita qui. All’ultimo falò delle fidanzate, Anna ha avuto la possibilità di vedere un filmato in cui Andrea insinua che lei sia una mantenuta e si domanda se lei si sia avvicinata al tentatore per meri interessi economici. Rivolgendosi alle altre fidanzate e al conduttore, ha riportato quanto segue:

“Sta a pezzi, è un cane bastonato, sta a pezzi… Lui dice così perché mio marito aveva i soldi, lui pure e passo per quella che cerca i soldi! Mangiatrice di uomini con la carta d’oro. Sono una bella senz’anima”

Temptation Island 7, delirio sui social: Anna finisce nella bufera

Inevitabili le polemiche. Un coro di condanna ha investito la trentasettenne romana. Tutto lo sdegno dei telespettatori è emerso sui principali social network, quali Twitter e Instagram. I leoni da tastiera le hanno mosso pesantissime accuse.