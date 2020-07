Temptation Island 7, Anna cede al tentatore Carlo: anticipazioni esclusive

Si chiude un capitolo a Temptation Island 7. Anna, non sapendo cosa l’aspetta, cede alla tentazione e tradisce la fiducia del suo fidanzato Andrea.

Nessun passo in avanti per la coppia formata da Anna e Andrea. Anzi, uno indietro. Stando a ciò che riportano le anticipazioni inerenti la quinta puntata di Temptation Island, l’astuta trentasettenne, con piglio deciso, prende in mano le redini del rapporto con il tentatore Carlo.

Ha un piano ben preciso, Anna Boschetti. È determinata a raggiungere i suoi diabolici scopi e ad attuarli, costi quel che costi. Peccato che il suo fidanzato Andrea non abbia alcuna intenzione di abboccare ai suoi infimi ricatti.

Sulla pagina social di Temptation Island sono state pubblicate le anticipazioni sulla quinta puntata, prevista per martedì 28 luglio. Tra le immagini esclusive, quelle che catturano maggiormente l’attenzione sono quelle che riguardano Anna, la fidanzata di Andrea.

Temptation Island 7, Anna oltrepassa i limiti con il single Carlo

Per raggiungere i propri obiettivi, Anna ha deciso di stuzzicare la gelosia di Andrea servendosi dell’avvenenza e dell’ingenuità di Carlo, sexy tentatore del programma. Tuttavia sembra che la situazione le sia sfuggita di mano.

Nella prossima puntata di Temptation Island 7, la trentasettenne romana avrà un incontro ravvicinato con il single Carlo. Le telecamere, infatti, li beccheranno avvinghiati l’un l’altro sotto una coperta.

Dai rumori percepiti dal video si può facilmente ipotizzare che si tratti di un bacio alla francese. Tali immagini verranno prontamente mostrate al fidanzato Andrea, che resterà visibilmente spiazzato e indignato.

Anticipazioni Temptation Island 7, falò anticipato per Anna e Andrea?

Quali saranno i prossimi sviluppi tra Anna e Andrea? Cosa accadrà nel resort Is Morus Relais? Tra i fan di Temptation Island sono iniziate le scommesse. Il popolo dei social dubita fortemente che il fragile ventisettenne riesca a trovare la forza d’animo per lasciare la sua fidanzata Anna, della quale è innamoratissimo.

L’allarmante evoluzione del rapporto tra Anna e il tentatore Carlo potrebbe indurre Andrea a richiedere un falò anticipato. Incontrare vis-à-vis la sua scaltra fidanzata, potrebbe essere l’unica via d’uscita per metter fine alla sua odissea sentimentale.