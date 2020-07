È guerra aperta ai suoi haters. Dopo aver ricevuto una pioggia monsonica di insulti e offese sul suo profilo social, Anna Boschetti preannuncia guerre legali. La fidanzata di Andrea Battistelli e protagonista della settima edizione di Temptation Island, intende prendere seri provvedimenti.

Una battaglia legale che si preannuncia agguerrita. La questione si è aperta nel momento in cui la trentasettenne romana ha visionato tutti i commenti, oltremodo denigratori e screditanti, sul suo conto. Tanti gli internauti che hanno commentato negativamente il comportamento di Anna.

A riportare le preoccupanti intenzioni di Anna Boschetti è stato il sito Gossip e Tv. Secondo il portale di anticipazioni televisive e news di gossip, la protagonista di Temptation Island 7 avrebbe affidato al social network Instagram un lungo sfogo:

“Neanche possono immaginare quello che farò io quando potrò riusare i social! Loro neanche immaginano quello che gli può succedere. Chi tocca le mie figlie, li querelo tutti quanti, li porto tutti in un’aula di tribunale. Finché si scherza si scherza, quando finisce il programma non ti dico che li vado a prende uno per uno perché è una cosa impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene”