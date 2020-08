Lorenzo Amoruso, protagonista cardine di Temptation Island 7, rompe il silenzio e fa chiarezza sul dialogo in lingua spagnola avvenuto con Pietro Delle Piane.

Lorenzo Amoruso è stato uno dei protagonisti di rilievo della settima edizione di Temptation Island, chiacchieratissimo format di Canale 5. Il fidanzato di Manila Nazzaro è stato coinvolto, suo malgrado, in un love affair tra Pietro Delle Piane e la tentatrice Beatrice De Masi.

Fanpage ha raggiunto Lorenzo Amoruso e gli ha posto dei quesiti inerenti l’enigmatico dialogo notturno avvenuto tra lui e Pietro Delle Piane. Il quarantanovenne barese ha riportato la sua versione dei fatti e ciò che Pietro gli avrebbe chiesto di fare, esprimendosi in lingua spagnola.

Pietro e il bacio galeotto alla tentatrice: Lorenzo si pone super partes

Di fronte all’evidenza, Amoruso non ha preso una posizione netta e si è mantenuto sul vago:

“Non ero presente quella sera, non so nemmeno se c’è stato un bacio. Bisogna parlare di presunto bacio… È vero che c’era un vassoio con delle caramelle, i rumori che si sono sentiti erano quelli di chi scarta una caramella. La telecamera non ha funzionato, non mi chiedere perché, ma c’era l’audio…”

Il chiarimento sul dialogo in lingua spagnola tra Pietro e Lorenzo

Stando alla sua ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che Lorenzo abbia cercato in tutti i modi di far ragionare Pietro, affinché non si mettesse nei guai con la sua fidanzata Antonella:

“Pietro sembrava quasi fosse inebriato. Avevamo anche un po’ bevuto quella sera. Niente di che, ci mancherebbe altro (…) Ho cercato non dico di proteggerlo perché ormai si era esposto. Ma ho cercato di non fargli commettere ancora più errori (…) Cercava di chiedermi se secondo me fosse stato beccato e io gli avevo risposto che i microfoni erano attivi (…) Poi mi ha chiesto di andare a vedere qual era la zona d’ombra (…) Voleva trovare pace”

Lorenzo non si sbilancia sull’infedeltà di Pietro

L’ex calciatore barese non si è voluto sbilanciare più di tanto sulla presunto tradimento: