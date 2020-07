Alessandro Medici, protagonista di Temptation Island 7, si è duramente opposto alla sua compagna Sofia, minacciando rappresaglie ed esigendo un incontro immediato al falò.

Clamoroso coup de théâtre nella prima puntata di Temptation Island 7. La coppia formata da Alessandro e Sofia sembra essere già ad un impasse. Il quarantasettenne umbro ha preteso il falò di confronto per incontrare la sua partner.

Come si evince dal loro video di presentazione, Alessandro e Sofia hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la stabilità della loro relazione, in seguito ad una serie di infedeltà avvenute in passato. Tradimenti che hanno rovinosamente compromesso la loro love story.

Temptation Island 7, Sofia ferisce la sensibilità del suo compagno Alessandro

Durante la prima puntata, trasmessa giovedì 2 luglio, la redazione di Temptation Island ha convocato Alessandro nel “pinnettu”, al fine di sottoporre alla sua attenzione un importante filmato. Nel video in oggetto, la sua compagna Sofia ha negato categoricamente di essere colpevole di tradimento.

Sono state parole di fuoco quelle che Sofia ha pronunciato sul suo fidanzato Alessandro. Senza tanti peli sulla lingua, la casalinga di Perugia si è sbottonata con un tentatore del villaggio e gli ha rivelato quanto segue:

“Alessandro mi trattava come un oggetto. Devo accettare che lui non è la persona giusta per me… Lui mi fa passare per traditrice ma lui faceva anche peggio. Lui mi ha massacrata, psicologicamente mi ha rovinata!”

Temptation Island 7, Alessandro chiede tempestivamente il falò di confronto

Nella fattispecie, quest’ultima dichiarazione ha profondamente turbato la serenità del quarantasettenne umbro. Alessandro è apparso sconvolto e ha provveduto a richiedere il falò di confronto, prima di crollare in un pianto incontrollato.

Sembra che il fidanzato di Sofia ritenga non ci sia più alcun motivo valido per portare avanti il loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island 7. Non ci è dato sapere quale sia stato l’esito del loro incontro vis-à-vis.

Nella prossima rocambolesca puntata, prevista per giovedì 9 luglio, il pubblico di Temptation Island 7 scoprirà tutti i dettagli inerenti i risvolti sentimentali della travagliata relazione tra Sofia e Alessandro.