Temptation Island 2021, svelati i tentatori: alcuni sono volti noti al grande pubblico

Ecco che vi riveliamo in anteprima chi saranno i single che tenteranno le coppie di questa nuova edizione dello show.

Mancano pochi giorni all’inizio dell’edizione 2021 di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia.

Sono già in tanti a chiedersi chi saranno i tentatori dello show che faranno sì che le coppie si mettano in gioco.

Siamo riusciti a scoprire per voi chi saranno, alcuni sono dei volti per nulla sconosciuti!

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2021

Poche ore fa, ha iniziato a circolare una foto su Instagram che mostra i volti delle 12 single e dei 13 tentatori che prenderanno parte a questa nuova edizione di Temptation Island 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗠𝗲𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 🌻 (@uominiedonne.tv)

La foto ha immediatamente riscosso enorme successo! In tantissimi stanno tentando, in queste ultime ore, di attribuire dei nomi a questi volti solari e corpi attraenti che non faranno altro che flirtare con i fidanzati!

Tra di loro, alcuni volti noti

Sono tantissimi i fan di Temptation Island che, in queste ultime ore, stanno provando a scoprire le identità dei tentatori.

Un volto è già stato svelato: è quello di Davide Basolo, il barman ligure che corteggiò Giovanna Abate a Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide (@davide_basolo)

All’epoca, la tronista scelse di uscire dal dating show con Sammy Hassan, mentre Davide rimase a bocca asciutta. Chissà se adesso riuscirà a riscattarsi a Temptation Island!

Un altro nome che è stato già rivelato è quello del modello, influencer e personal trainer Manuel Di Bernardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑴𝑨𝑵𝑼𝑬𝑳 𝑫𝑰 𝑩𝑬𝑹𝑵𝑨𝑹𝑫𝑶 ♛ (@manueldibernardoreal)

I telespettatori hanno già espresso la loro preferenza per quanto riguarda l’estetica dei tentatori e hanno giudicato il più affascinante il quinto ragazzo, quello con la camicia e i capelli lunghi: chissà qual è la sua identità!