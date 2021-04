Temptation Island 2021 spoiler: nel cast anche una coppia di Amici 20

Tra pochi mesi tornerà l’atteso reality dei sentimenti e già circolano voci sui partecipanti, tra loro anche due giovanissimi di Amici 20!

Se confermate, le indiscrezioni farebbero pensare ad una svolta nell’edizione poiché sarebbe la prima volta che a partecipare è una coppia formatasi nella scuola di Amici. Scopriamo di chi si tratta!

Temptation Island 2021: al via le riprese

Il reality Temptation Island è una produzione della Fascino PGT di Maria De Filippi in collaborazione con Ambra Banijay Italia dall’adattamento del format olandese Blind Vertrouwen.

Fin dagli esordi, il programma in cui coppie di fidanzati si mettono alla prova in una permanenza separata e a contatto con “tentatori e tentatrici”, ha conquistato il pubblico.

Come di consueto tra poco sarà il momento di riaprire il resort in Sardegna alle coppie e dare il via alle registrazioni: le telecamere secondo i rumors sul web dovrebbero accendersi entro l’estate, pandemia permettendo.

Ma scopriamo chi sono i primi nomi dei probabili partecipanti, secondo le ultime indiscrezioni!

Temptation Island 2021: Deddy e Rosa nel cast?

Temptation Island condotto nella versione “nip” da Filippo Bisciglia e in quella “vip” da Alessia Marcuzzi sta dunque per tornare e come di regola, le coppie scelte non possono rivelare nulla fino a fine programma.

Nelle ultime ore sta circolando il nome della prima coppia che potrebbe mettersi alla prova in questa edizione: stiamo parlando di Deddy e Rosa. I due ragazzi sono reduci dell’esperienza nella scuola di Amici 20 dove il loro amore è sbocciato ed è cresciuto.

Una partenza sotto le telecamere dunque, per questo sentimento che ha appassionato tutti i fan che sarebbero felici di continuare a seguirli anche a Temptation Island. A conferma vi è il grande seguito che i due ragazzi hanno sui social e l’attenzione che li ha investiti soprattutto anche dopo l’uscita dal serale della ballerina Di Grazia.

Il loro amore sopravvivrà al distacco? E se sì, i due decideranno di partecipare a Temptation Island come riporta Tv Blog e di mettersi alla prova? I fan lo sperano!

