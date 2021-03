Temptation Island 2021, anticipazioni: coppie, conduttore, data d’inizio e altre novità

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova edizione del reality show dei sentimenti, in onda presto su Canale 5.

Mancano pochi mesi ormai all’inizio di questa nuova edizione di Temptation Island. I casting sono iniziati da un po’ e il pubblico è già curioso di scoprire cosa accadrà sull’isola.

Di seguito, ecco che vi sveliamo alcune anticipazioni sui protagonisti che sbarcheranno sull’isola dei sentimenti, sulla conduzione e sulla data di partenza di questa nuova edizione.

Anticipazioni Temptation Island: chi conduce e quando inizia

Quest’anno, secondo alcune indiscrezioni, sembra che Alessia Marcuzzi sarà una grande assente.

I rumors rivelano che la conduttrice non sarà al timone del programma di Canale 5 e che al suo posto subentrerà il già consacrato Filippo Bisciglia.

Per quanto riguarda la data di avvio del reality show di Maria De Filippi, si suppone possa essere il mese di luglio.

I casting sono già iniziati e stanno arrivando alla loro conclusione, dopo di che si procederà girando lo show in anticipo di almeno un mese rispetto alla data della messa in onda su Canale 5.

Anticipazioni Temptation Island: Quali sono le coppie protagoniste

I primi nomi più accreditati, tra quelli delle coppie che prenderanno parte a questa nuova edizione di Temptation Island, sono quelli di Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis.

Il giornalista e la fidanzata hanno fatto parlare molto di loro per via della loro grande differenza di età, che vede lui a 64 anni stare con una giovane di 22.

Un’altra coppia potrebbe essere quella costituita da Andre Zenga e Rosalinda Cannavò, reduci dall’esperienza del Grande Fratello VIP 5.

E poi ancora Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, che si sono messi insieme durante l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa.

Per scoprire tutte le anticipazioni di Temptation Island non vi rimane che seguirci in attesa di ulteriori aggiornamenti!