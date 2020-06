Crescono rumors e attesa intorno alla nuova edizione di Temptation Island. Il conduttore Filippo Bisciglia aggiorna i fan direttamente dal villaggio Is Morus Relais.

Tra i programmi televisivi più attesi di questo 2020 c’è sicuramente Temptation Island, noto love game di Canale 5. Ma ad oggi cosa sappiamo al riguardo? Facciamo il punto della situazione sugli ultimi aggiornamenti fin qui emersi.

Non ci sono ancora informazioni certe sul cast della nuova edizione di Temptation Island, non sappiamo quindi chi saranno i protagonisti del nuovo ciclo stagionale della trasmissione. Ma una cosa è certa: il set dello show è tornato proprio nel resort Is Morus Relais, esattamente dove si erano interrotte le registrazioni la scorsa estate.

Temptation Island, Filippo Bisciglia aggiorna i fan su Instagram

Un aggiornamento in tempo reale arriva proprio nel pieno svolgimento delle registrazioni di Temptation Island 2020. Il conduttore Filippo Bisciglia ha annunciato ai suoi followers di Instagram di essere finalmente approdato nel celeberrimo villaggio turistico Is Morus Relais.

Il suggestivo resort sardo, che come ogni anno è teatro di liti, tradimenti e riappacificazioni tra le coppie del programma, è stato immortalato dallo smartphone di Filippo Bisciglia. Attraverso uno scatto fotografico, postato in tempo reale sul canale social del conduttore, Bisciglia ha preparato il suo pubblico a vivere un’edizione coinvolgente.

Il quarantaduenne romano, infatti, ha postato una foto inedita del set di Temptation Island 2020, allegando una didascalia evocativa:

“Quanti ricordi…”

Tra i personaggi che, secondo le spifferate dei siti di gossip, dovrebbero spadroneggiare nella nuova edizione dello show, ci saranno Manila Nazzaro e il suo fidanzato, Antonella Elia e il compagno Pietro Dalle Piane, Giovanna Abate e Sammy Hassan, reduci dall’ultima stagione di Uomini e Donne.

Capirete che un’edizione con tali protagonisti avrà ancora una volta un successo esagerato. Ci attendiamo pertanto grandi coup de théatre, magari leggermente più clamorosi dell’edizione 2019.