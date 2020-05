Temptation Island 2020, il nuovo format: quando andrà in onda?

Temptation Island 2020 torna su Canale 5 nonostante l’emergenza sanitaria italiana, ma verranno prese misure straordinarie

Scopriamo insieme in quali modalità potrebbe svolgersi Temptation Island!

Temptation Island 2020 e Coronavirus

Come molte altre produzioni italiane, anche Temptation Island sta subendo le conseguenze delle misure cautelative assunte dal Governo per contrastare l’emergenza da Covid-19.

Fino a poco tempo fa, era presente il timore che il dating show di Maria De Filippi non si svolgesse. Adesso, invece, pare proprio che il programma di Canale 5 potrà svolgersi in estate!

Temptation Island 2020 potrebbe tornare, quindi, con una nuova edizione del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.

Le modalità sono ancora da definire, ma è chiaro che tutto dovrà avvenire nel rispetto delle norme e delle regole imposte dai decreti governativi. Intanto sono partiti i casting, rivolti alle coppie stabili con un’età tra i 25 e 45 anni, che non siano sposate né abbiano figli.

Il nuovo format del dating show

Man mano che la data tradizionale d’avvio di Temptation Island si avvicinerà, verranno fornite dettagliatamente le modalità con le quali si svolgerà il reality show estivo dei sentimenti.

Maria De Filippi e la produzione sono già a lavoro per dare vita a un’edizione che possa conciliare la forma classica forma alle misure cautelative come il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine.

Un’altra opzione potrebbe essere quella di sottoporre i concorrenti a una quarantena forzata di 14 giorni in una struttura convenzionata con la produzione del programma: ciò renderebbe sicuramente più sicura la convivenza nel villaggio tra le coppie e i tentatori.

In ogni caso Maria De Filippi ha già ribadito che il contatto fisico non sia necessariamente fondamentale per la buona riuscita del programma di Canale 5. Secondo la conduttrice, infatti, ciò che nelle edizioni passate avrebbe fatto più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non sarebbe stato tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza instauratasi tra i protagonisti dei vari villaggi.