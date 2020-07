Temptation Island 2020, nomi tentatori e tentatrici: tantissimi vip!

Temptation Island 2020 torna ogni giovedì su Canale 5 con un nuovo appuntamento, scopriamo insieme chi sono i single tentatori di quest’edizione

Vediamo chi sono i single e le single che saranno impegnati a tentare le coppie di Temptation Island 2020!

I tentatori di Temptation Island 2020

I tentatori di quest’edizione sono 23. Le fidanzate e i fidanzati di 6 coppie protagoniste devono convivere separati per 21 giorni, ma in compagnia dei 12 tentatori e delle 11 tentatrici.

Scopriamo insieme tutti i nomi dei tentatori della nuova edizione del reality di Canale 5!.

Chi sono le 11 tentatrici

Una delle prime tentatrici notate dal grande pubblico di Mediaset è Benedetta Mottola, che è stata co-conduttrice TvLuna e ha partecipato a Ciao Darwin. Sempre di Ciao Darwin ha fatto parte anche Angelica Montali, mentre Federica Mallus è stata concorrente di Miss Mondo e di Miss Italia.

Un’altra single è Marialuisa Jacobelli, conduttrice di Top Calcio 24 e figlia del giornalista Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport. Altre tentatrici sono Bianca Concavo, apparsa in alcuni videoclip di Emis Killa e di Capo Plaza, e Alessia Cascella, che ha partecipato a Miss Italia 2013 e a Uomini e Donne.

Altre single meno note, ma che stanno riuscendo a farsi spazio nel mondo dello spettacolo, sono Simona Pappalardo, che ha mosso i primi passi in radio e in televisione a TeleRadioStereo, TeleRoma56, HSE24 e Sky per “Ufficio Stile”; Beatrice De Masi, che nel 2012, a soli 19 anni, aveva partecipato a Veline; Pavlin Holubova, speaker radiofonica di Radio Impulz e reporter e presentatrice per il programma TopStar; e le ancor meno conosciute Ilaria Gallozzi e Francesca Antonelli.

Chi sono i 12 tentatori

Anche tra i 12 tentatori non mancano volti noti. Tra gli altri, spicca quello di lessandro Basciano, che a Uomini e Donne corteggiò Giulia Quattrociocche. Altri single noti per la loro partecipazioni al programma di Maria De Filippi sono Marco Guercio, Simone Garato e Francesco Muzzi.

Carlo Siano è stato eletto Bellissimo d’Italia e ha partecipato al videoclip di “Notte perfetta” di Malgioglio, mentre Alberto Cafarchia ha partecipato a Mister Italia. Si tratta, invece, della prima avventura televisiva per Alessandro Usai, Davide Lorusso, Alessandro Ubaldi, Francesco Cottarelli, Giuseppe Salamone e Bohdan Beyba.