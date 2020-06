Temptation Island 2020, la data di inizio e tutte le novità del programma!

Temptation Island 2020 torna su Canale 5 con la nuova edizione: ecco la data di inizio!

Scopriamo insieme tutte le novità relative alla nuova edizione di Temptation Island 2020!

Come cambia il format

A causa del Coronavirus, sembrava proprio che Temptation Island, per quest’anno, sarebbe stato sospeso. In realtà, Mediaset ha annunciato che la trasmissione avrà luogo, anche se naturalmente verranno presi degli accorgimenti.

Secondo alcune indiscrezioni, si parlerebbe di uno show con meno contatti. Secondo altre voci, i concorrenti, prima di sbarcare nel villaggio sardo dove ha luogo la trasmissione, dovrebbero trascorrere un periodo di quarantena cautelativa per evitare il contagio.

Chi saranno i protagonisti

In base alle indiscrezioni sembra che Mediaset abbia scelto di trasmettere prima l’edizione nip condotta da Filippo Bisciglia e poi quella vip, al cui timone vi è Alessia Marcuzzi.

Non si conoscono ancora i protagonisti della versione nip, mentre sono trapelati i nomi di tre coppie di quella vip. La prima coppia che vorrebbe mettere in gioco il proprio amore è quella costituita da Antonella Elia, ex protagonista del Grande Fratello Vip, e dal compagno Pietro Delle Piane.

Tra le altre possibili coppie che potrebbero prendere parte al programma compaiono quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ex protagonisti del Grande Fratello, e Francesco Sole e Giulia Cavaglia, influencer ed ex di Uomini e Donne.

Quando arriverà Temptation Island 2020

Il reality delle tentazioni tornerà in onda su Mediaset a partire da martedì 7 luglio 2020, in prima serata su Canale 5. Sembra che si comincerà con l’edizione nip condotta da Filippo Bisciglia.

La produzione ha scelto, quindi, il martedì come giorno ideale per la messa in onda settimanale, anche se i piani potrebbero cambiare in corso d’opera.

Resta ancora da capire quando andrà in onda l’edizione vip condotta da Alessia Marcuzzi e come lo show si destreggerà per rispettare le norme anti contagio.