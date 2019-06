Temptation Island 2019, ecco quali sono tutte le coppie che metteranno alla prova il loro amore

Temptation Island è alle porte e le coppie sono già pronte per sbarcare nell’isola più famosa delle tentazioni… Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme

Il reality, condotto da Filippo Bisciglia, è risultato essere (sin dalla prima edizione) un format di successo ed è giunto alla sua sesta edizione. Ma analizziamo bene le coppie:

Cristina e David: Si sono conosciuti al Trono Over di Maria de Filippi e, da lì, non si sono più lasciati. I problemi, tra loro, sono le fragili certezze sulle quali poggia il rapporto: lui vorrebbe un figlio, ma vuol essere sicuro, lei, a causa delle troppe discussioni, non è certa che sia l’uomo della sua vita.

Nunzia e Arcangelo: 13 anni di relazione e un unico grande problema anche per loro: le certezze di voler stare assieme. Questa parziale mancanza di sicurezza è più un problema che affligge lei, in realtà. Lui, invece, è certo che sia la persona più importante della sua vita, ma questo non vuol dire, dichiara, che debba essere l’unica.

Katia e Vittorio: I due non hanno problemi di certezze, ma più di incomprensione. Insomma, lui ammette di essere decisamente più coinvolto dalla compagna, che invece prova il classico…

“Ti amo, ma se non mi vai bene, sei fuori dai giochi”

Jessica e Andrea: Una coppia con un’esperienza alle spalle molto particolare: le nozze mai avvenute. Pare, infatti, che fosse tutto già bello che pronto e che lei abbia deciso di rimandare a causa dei suoi mille dubbi.

Nicola e Sabrina: quando c’è differenza d’età in una relazione, non c’è niente da fare. Sabrina è più un no che un sì e vuole capire davvero se vale la pena investire in un rapporto con un uomo tanto più giovane di lei.

Massimo e Ilaria: A detta di Massimo, lui non sarebbe più lo stesso accanto alla compagna.

“Non è più possibile neanche farsi una partita alla Playstation”

Dichiara. Tra loro pare sia cambiato tutto da quando Ilaria vuole una famiglia e lo considera un po’ troppo infantile.