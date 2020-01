Tempesta Gloria mette in ginocchio la Spagna: tragico bilancio delle vittime

La tempesta Gloria in Spagna non accenna a diminuire d’intensità: il bilancio delle vittime è purtroppo destinato a salire

La penisola iberica in balia della tempesta Gloria: cosa sta succedendo?

La tempesta Gloria mette in ginocchio la Spagna

La perturbarzione della tempesta Gloria in Spagna non accenna a diminuire d’intensità.

Negli ultimi due giorni il tifone ha mantenuto il suo epicentro tra Marocco e Gibilterra, toccando poi la costa orientale della penisola iberica.

Come evidenzia anche 3bMeteo, la tempesta è stata accompagnata da forti piogge e venti di burrasca, oltre i 100 chilometri orari, che hanno creato pesanti mareggiate e onde anomale oltre gli 8 metri di altezza. Tantissime le imbarcazioni spiaggiate che sono state travolte dalle mareggiate.

Nel sud del Paese è scattato l’allarme rosso per il rischio inondazioni. Oltre 1000 le persone già evacuate dalle loro abitazioni per l’esondazione di due fiumi.

Il tragico bilancio delle vittime

Come riporta anche l‘Ansa, il bilancio delle vittime è salito a 7, ma è purtroppo destinato a salire, visto che sono ancora quattro le persone che risultano tuttora disperse.

Due delle vittime sono morte di ipotermia nei pressi della città di Valencia, una terza persona è stata uccisa dalle tegole staccatesi dai tetti per colpa delle raffiche di vento.

Un’altra vittima è deceduta per un incidente stradale provocato dalla strada resa scivolosa dalla neve. L’ultima vittima è un uomo finito in mare nel porto di Palamos. La zona più colpita dalla tempesta Gloria è quella della Comunità Valenciana. Oltre 200 le persone rimaste senza elettricità.

Confermata l’allerta rossa per la zona di Perpignan e Carcassone. Secondo le previsioni meteo, le piogge dureranno fino al termine di questa giornata, soprattutto nella zona orientale della penisola. Tutte le scuole sono state chiuse in via precauzionale, almeno fino a quando la tempesta Gloria non lascerà la penisola iberica.

Notizia in aggiornamento.