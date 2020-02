Tempesta Dennis, in arrivo anche in Italia? I devastanti effetti del ciclone

La tempesta Dennis sta mettendo in ginocchio l’Europa e i suoi effetti sono devastanti. Arriverà anche in Italia?

Desta grande preoccupazione la tempesta Dennis tanto che in alcuni posti d’Europa è allarme rosso. In Italia quando arriva?

Le devastanti conseguenze del ciclone?

L’Europa in queste ore è in ginocchio a causa del maltempo e di quello che la tempesta sta provocando. Non sono solo i venti violentissimi a far paura ma anche le piogge abbondanti che stanno causando non pochi disastri.

Gli effetti secondo cli esperti – come evidenzia anche meteogiornale – sono devastanti e in sole 48 ore è caduta una quantità d’acqua pari a quella che di solito cade in due mesi. 150mm di pioggia che hanno causato molte conseguenze, nonostante le allerte precedenti.

Il Galles è la città maggiormente colpita dalle alluvioni, che hanno devastato case e negozi sommergendo la vegetazione e trascinando ogni cosa il fiume esondato si trovasse davanti.

Il vento è stato di circa 100 chilometri all’ora soprattutto in Norvegia e sulla zona nord d’Europa. La tempesta ora si sposta verso la Scandinavia e una nuova perturbazione è in arrivo sul Regno Unito.

La tempesta in arrivo in Italia

Ma le previsioni meteo previste per oggi 18 febbraio non sono piacevoli per l’Italia. Infatti è previsto l’arrivo di un fronte freddo legato alla potente tempesta.

Un passaggio veloce secondo gli esperti, ma si sentirà il calo delle temperature immediato con neve sugli Appennini e vento di Maestrale (freddo e forte).

Nella giornata di oggi bisogna quindi attendere nubi in aumento sulla zona di centro Italia e Campagnia, piogge al Nord sino alla Toscana e nevicate al di sopra dei 1500 metri.

Le zone meridionali saranno colpite dal maltempo nella giornata di domani 19 febbraio, arrivando già nella serata di oggi in Puglia, Molise, Abbruzzo e Basilicata con possibili temporali.