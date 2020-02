Tempesta Dennis, Inghilterra in ginocchio: bilancio parziale di 3 morti

Il bilancio dei morti per la tempesta Dennis è salito a 3 nel Regno Unito. Molti voli cancellati e tanti allagamenti anche in Francia.

La tempesta Dennis ha mandato in tilt la circolazione aerea europea.

Allagamenti e raffiche di vento fino a 100 km/h

La tempesta Dennis si è fatta sentire in queste ore con tutta la sua potenza nel Regno Unito. Una tempesta fatta di allagamenti potenzialmente mortali e tanto vento con una velocità che ha sfiorato i 100 km orari. Non sono mancati i disagi per i cittadini come black out ed allagamenti. Sono state tante le allerte diramate nel Regno Unito chiamate red rain warning. Era dal 2015 che non si registravano delle precipitazioni così intense. 300 gli avvisi di alluvione diramati in tutto il paese. I più importanti hanno interessato l’Inghilterra (due), nel Galles (due) e in Scozia (tre). Enormi onde si stanno sollevando dall’Atlantico colpendo le coste. Alcune hanno raggiunto 30 metri. Per alcune zone, già colpite dalla tempesta Ciara, il ministero della Difesa ha mandato le truppe. In particolare, nel West Yorkshire.

I morti, per il momento, sono tre. Un uomo è caduto nel fiume Tawe nel Galles del Sud e non è sopravvissuto. Sulla spiaggia di Brighton si cerca una ragazza di 20 anni che è stata vista per l’ultima volta proprio lì. Le acque, invece, hanno restituito due cadaveri. Uno di questi potrebbe essere quello di un uomo che lavorava a bordo della petroliera Lpg e che era stato dato per disperso.

Disagi alla circolazione aerea

In tutta Europa, moltissimi voli sono stati cancellati. British Airways ed Easyjet, in particolare, hanno lasciato a terra molti passeggeri cancellando circa 200 voli a causa della tempesta. Nella Francia del Nord-Ovest, 14mila abitazioni non hanno elettricità elettrica.

In Italia la Dennis si sentirà soltanto in parte. In particolare, si avvertirà nel Nord Ovest con abbondanti nevicate sull’arco alpino.