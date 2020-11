Tempesta d’amore, muore uno degli attori più amati del cast della soap

Uno degli interpreti più noti di Tempesta d’amore ci ha lasciati nella giornata del 2 novembre, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Inaspettata la notizia della morte di uno degli attori di Tempesta d’amore: è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Muore un attore di Tempesta d’amore, fan sconvolti

Tempesta d’amore è una delle soap opera più longeve. I fan sono appassionati della fiction e nel corso degli anni hanno avuto modo di appassionarsi ai personaggi protagonisti.

Per questo motivo, i telespettatori non hanno reagito bene all’inaspettata notizia della morte di uno dei personaggi più amati della soap opera.

Uno degli attori del cast originale, infatti, si è spento lo scorso 2 novembre 2020 a Berlino. L’annuncio della morte è stato diffuso direttamente dalla famiglia dell’attore e immediati sono giunti i messaggi di solidarietà e cordoglio nei confronti dei cari.

A confermare la notizia anche il profilo ufficiale del noto attore, nel quale terzi hanno caricato un’immagine che annuncia la scomparsa.

Telespettatori addolorati: ecco chi ci ha lasciati

A soli 67 anni se ne va uno dei volti più importanti e amati della soap opera Tempesta d’amore.

L’attore, per nove anni, aveva anche fatto parte del cast della serie tv Squadra Speciale Cobra 11, in onda in Italia su Rai 2.

Era inoltre nel cast de Il commissario Zorn, Finalmente arriva Kalle, Il commissario Schumann, Il medico di campagna e Il nostro amico Charly.

Si tratta di Dietrich Adam, interprete di Friedrich Stahl. La notizia della morte è arrivata inaspettata ai telespettatori, che non sono riusciti a reggere bene il colpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dietrich Adam® (@dietrich_adam_official) in data: 3 Nov 2020 alle ore 8:38 PST

Migliaia i messaggi di cordoglio e di solidarietà giunti alla famiglia e sul profilo ufficiale su Instagram dell’attore.

Non ci rimane che unirci al dolore della famiglia, che ha perso una persona speciale, e a quello dei fan, addolorati per la morte di un artista incredibile.