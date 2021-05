Samantha muore per aver masticato troppo chewing gum

La madre della teenager è convinta che la causa della sua morte è stato il suo amore per le chewing gum.

Un’altra terribile tragedia ha distrutto una famiglia. Samantha Jenkins, ancora teenager, infatti, è deceduta dopo che ha accusato un malore tre giorni prima. Secondo la madre della vittima, inoltre, a causargli la morte sarebbe stato il suo amore per le chewing gum.

A 10 anni dalla scomparsa della teenager il dolore è ancora troppo forte

Samantha, infatti, era solita masticarne ad ogni ora. Ad ormai 10 anni dalla scomparsa, il dolore in Maria Morgan, la madre della ragazza, non è ancora scomparso. La donna, infatti, ricorda ancora il giorno in cui la figlia teenager iniziò a stare male: era il 3 giugno 2011.

La signora, ignorando le conseguenze, all’epoca non si preoccupò molto del malore accusato dalla teenager, dando la colpa ad una possibile disidratazione. La ragazza era talmente debole da non riuscire a raccogliere persino la sua bottiglietta a terra.

La madre della ragazza pensò si trattasse di un semplice colpo di sole

Samantha era praticamente nel panico come racconta la signora, la quale la fece sdraiare a letto pensando fosse, come detto, un colpo di sole. La ragazza, dunque, tentò di andare a prendere una coperta al piano di sopra quando un tonfo ruppe il silenzio di quella giornata.

Maria, udito il rumore, si è precipitata di sopra per poi chiamare un ambulanza la quale ha trasportato la giovane al Llanelli’s Prince Philip Hospital. Sfortunatamente però le sue condizioni non migliorarono e dopo essere stata trasportata al reparto di neurologia del Morriston Hospital Samantha spirò.

Nonostante gli esami tossicologici diedero esito negativo fu la scoperta, grazie alla sorella della vittima, dell’uso eccessivo di chewing gum da parte della teenager a far intuire al coroner cosa fosse successo.

