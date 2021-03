Chi è Tecla Insolia, Nada ne La bambina che non voleva cantare: età, fidanzato e curiosità

Chi è Tecla Insolia, Nada ne La bambina che non voleva cantare:...

Scopriamo tutto sull’attrice che interpreterà il personaggio di Nada nel film La bambina che non voleva cantare, in onda dal 10 marzo su Rai 1.

Nell’attesa che il film di Rai 1 venga trasmesso in tv, scopriamo tutto sull’artista che di recente è stata ospite di Sanremo 2021.

Tecla Insolia era già un volto conosciuto del Festival, visto che nel 2020 si era piazzata al secondo posto, tra le Nuove Proposte, dietro Leo Gassmann.

Chi è Tecla Insolia

Nasce a Varese, il 13 Gennaio del 2004, sotto il segno zodiacale del Capricorno e ha quindi 17 anni.

Appassionata di musica sin da piccola, prende parte al Festival di Castrocaro, dopo di che partecipa a Pequeños Gigantes.

Recita una piccola parte nella fiction L’Allieva, dopo di che calca il palco dell’Ariston di Sanremo nel 2020 tra le Nuove Proposte.

In quell’occasione, si presenta con il brano dal titolo “8 marzo” e vince il Premio Jannacci 2020, per aver raccontato il ruolo della donna.

Poi recita al fianco di Anna Valle in Vite in fuga, mentre dal 10 marzo del 2021 interpreta, su Rai 1, il personaggio di Nada, nel film dal titolo “La bambina che non voleva cantare“.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata della giovane, vista la sua estrema riservatezza.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, pare che sia single e che quindi non abbia un fidanzato.

Ha dichiarato di amare i calzini stravaganti, la natura, il disegno e le case sull’albero.

E’ molto legata alla famiglia e ai suoi amici.

Non ci rimane che augurare tanta fortuna a questa giovanissima ragazza piena di talento sia nel canto che nella recitazione!