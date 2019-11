Team Trees è la campagna ideata dallo youtuber Mr Beast, per raccogliere fondi per tutelare l’ambiente

Team Trees è un progetto poco noto in Italia, ma veramente conosciuto all’estero. A lanciare quest’iniziativa è stato il famoso youtuber Mr Beast. Il suo nome in realtà è Jimmy Donaldson ed ha utilizzato il suo canale per creare una raccolta fondi per riuscire a piantare entro la fine del 2019 20 milioni di alberi. La campagna è prossima a raggiungere il suo scopo.

L’ambiziosa campagna e le donazioni

La campagna ha un obiettivo ambizioso e quanto raccolto fin’ora è ragguardevole. Nella sua opera lo youtuber è stato in grado d’attirare l’attenzione di sostenitori importanti come ad esempio Elon Musk che ha donato un milione e 200.000 dollari, Jack Dorsey inventore di Twitter che ha donato 150.000 dollari, la CEO di YouTube Susan Wojcicki con 200.000 dollari, da una Real Estate Company (agenzie immobiliari) 250.000 dollari, sono arrivati e dal fondatore di Shopify Tobi Lutke 1 milione e 1 dollaro.

Per ogni euro verrà piantato un albero, che verranno poi messi a dimora dalla Arbor Day Foundation che ha come scopo compensare gli squilibri che sono causati dalla deforestazione, ripiantando molti alberi. Fino ad oggi, ha piantato 250 milioni di piante in tutto il mondo.

Perché piantumare nuovi alberi

Secondo uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Nature, dal 1990 al 2016 è stata abbattuta un’area che potrebbe essere più grande del Sudafrica, mentre dall’inizio della civiltà umana è stata distrutta quasi metà degli alberi del Pianeta.

Per questo motivo occorre piantare degli alberi, per poter recuperare terreno e contribuire a ridurrei in questo modo le emissioni di CO2, combattere la desertificazione e quindi migliorare il riscaldamento globale.

Mr Beast, con altri youtuber, come Ninja, PewDiePie, Guava Juice hanno condiviso un video sui propri canali per far conoscere questa verità, invitando gl’iscritti a fare delle donazioni. Ovviamente 20 milioni di alberi non guariranno il cambiamento climatico, non si può di certo negare che sia un importante contributo.