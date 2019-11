Vuoi una pancia piatta per indossare il tuo vestito preferito? Devi bere l’infuso di salvia. Ecco perché.

Che cos’è il tè alla salvia?

Il tè alla salvia (Salvia officianalis) è prodotto dalle foglie della pianta di salvia, originaria della regione mediterranea ed è diventata una delle erbe più amate utilizzate nelle applicazioni culinarie di tutto il mondo.

Tuttavia, le alte concentrazioni di vitamina A, C, famiglia B, K ed E, nonché rame, fibre, calcio, ferro e magnesio rendono questa erba molto popolare nelle applicazioni medicinali.

Riduce i sintomi della menopausa

Forse l’uso più noto del tè alla salvia è come regolatore della menopausa, in particolare nel caso di vampate di calore.

Gli studi hanno dimostrato un calo definitivo delle vampate di calore nelle donne in menopausa che usano questo tè su base regolare.

Inoltre, riduce anche altri sintomi della menopausa, come sbalzi d’umore e vesciche iperattive.

Perdita di peso

Sebbene il tè alla salvia possa essere uno stimolante dell’appetito, è anche noto per ridurre i livelli di colesterolo LDL (cattivo), che può aiutare a ridurre l’obesità e ad accelerare il metabolismo.

La ricca miscela di antiossidanti aiuta anche a prevenire lo stress ossidativo e l’usura del metabolismo, che può portare alla deposizione di grasso.

Salute dei capelli I sostenitori suggeriscono che l’applicazione di un risciacquo per capelli e cuoio capelluto a base di una combinazione di tè salvia e tè nero o rosmarino può favorire la crescita dei capelli o scurire i capelli grigi in alternativa alla tintura per capelli. Sebbene non ci sia supporto scientifico per queste affermazioni, è possibile che i tannini presenti nel tè nero o salvia possano tingere temporaneamente i capelli grigi.

Disintossica il corpo

Come diuretico naturale e stimolante del fegato e dei reni, il tè alla salvia è in grado di accelerare il processo mediante il quale le tossine vengono eliminate dall’organismo attraverso la minzione.

Ciò può ridurre lo sforzo sul sistema linfatico, nonché sui reni e sul fegato. Questo tè induce anche la sudorazione, che aiuta ulteriormente a disintossicare il corpo attraverso la pelle.

Aiuta a controllare il diabete

Questa tisana abbassa il livello di glicemia a digiuno nel corpo, che può aiutare ad alleviare lo stress sul pancreas.

Ciò aiuta anche a prevenire i picchi e le cadute pericolose di glucosio e insulina di cui le persone diabetiche devono fare attenzione.

Per quelli che non soffrono di diabete, ma a rischio di sviluppare il disturbo, il tè alla salvia può essere una misura preventiva efficace.

Migliora la circolazione

Significativi livelli di ferro nel tè alla salvia significano che può aiutare a stimolare la circolazione poiché il ferro è un componente chiave nei globuli rossi.

Con ulteriori globuli rossi, il corpo può effettivamente ossigenare le cellule e le estremità del corpo per migliorare la riparazione e la funzione.

Effetti antiossidanti

La salvia contiene numerosi potenti antiossidanti, tra cui flavonoidi e acidi fenolici, oltre a numerosi enzimi antiossidanti.

Questi cercano e neutralizzano i radicali liberi prima che possano causare stress ossidativo, mutazione e apoptosi nel corpo.

Questo può aiutare a prevenire e mitigare la gravità delle malattie croniche e l’invecchiamento precoce, tra molte altre cose.

Come preparare il tè alla salvia

Per preparare il tè alla salvia, aggiungi due cucchiai di foglie fresche di salvia comune (o un cucchiaio di foglie secche) a una tazza.

Riempi la tazza con acqua quasi bollente. Coprila e lascia in infusione per alcuni minuti. Filtra il tè per rimuovere le foglie.

In alternativa, ci si può recare in un’erboristeria e chiedere delle bustine già preparate da aggiungere direttamente all’acqua calda, procedendo – quindi – all’infusione delle stesse.